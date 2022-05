Lublin: Toalety nie dla wszystkich. Bo deska połamana, bo muszla pęknięta

Chodzi o toalety zamontowane w ramach budowy i przebudowy pętli komunikacji miejskiej. Obok sześciu przystanków (przy ul. Żeglarskiej, Zbożowej, Franczaka „Lalka”, Granitowej, Osmolickiej i al. Kraśnickiej) powstały budynki socjalne dla kierowców komunikacji miejskiej. Znajdujące się w nich toalety z założenia miały być ogólnodostępne. Wynika to z uchwały Rady Miasta, która w grudniu postanowiła (za namową Ratusza), że za jednokrotne wejście do takiej toalety płaci się 2 zł (monetę wkłada się do wrzutnika), a kierowcy komunikacji miejskiej są zwolnieni z opłat.

Budynki, którymi Urząd Miasta chwalił się już w grudniu, otwarto dopiero wiosną. – Ich udostępnienie następowało sukcesywnie w ciągu kilku pierwszych dni kwietnia – informuje Monika Fisz, rzeczniczka Zarządu Transportu Miejskiego. – Już wtedy otrzymywaliśmy sygnały o pojawiających się aktach wandalizmu w obiektach, w których nie ma pracownika dbającego o spokój i porządek.

Kilka tygodni wystarczyło, by – jak wylicza ZTM – ktoś uszkodził zamknięcie drzwi od wewnątrz, połamał deskę sedesową, uszkodził front meblowy i oprawę lampy, stwierdzono też pęknięcie jednej z muszli. Tempo powstawania szkód skłoniło urzędników do tego, by uniemożliwić korzystanie z toalet osobom innym niż kierowcy.

– Ich dostępność dla pasażerów zostanie przywrócona w możliwie najkrótszym czasie, po zakończeniu czynności zabezpieczających – przyznaje rzeczniczka.

Jakie zabezpieczenia wchodzą w grę? – Z uwagi na to, że toalety są ściśle związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, rozpatrujemy możliwości ograniczenia dostępności wyłącznie na czas jej kursowania – tłumaczy Fisz. – W grę wchodzi też większe odseparowanie części przeznaczonej dla kierowców z pomieszczeniem socjalnym od części dla pasażerów. Planujemy system zamykania i otwierania drzwi izolujący część ogólnodostępną od pozostałych pomieszczeń.