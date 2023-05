Zalew Zemborzycki zostanie brudny już na zawsze?

Mowa jest o rewitalizacji, ale więcej mówi po prostu oczyszczenie Zalewu Zemborzyckiego. Taki plan ma Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie, które w 2018 roku przejęło zarząd nad akwenem od miasta Lublin. Rzecz w tym, że cała operacja jest cały czas na etapie planowania.

– Najpierw miało do tego dojść w 2022 roku, potem w 2023 r. i okazuje się, że tak się nie stanie. Nowy termin to rok 2024 – narzeka Michał Krawczyk, poseł KO.

Punktuje Wody Polskie przypominając zapewnienia sprzed lat, że zalew będzie oczyszczony.

O tym, że nie uda się w ty roku rozpocząć inwestycji już alarmowaliśmy. W trzecim kwartale tego roku miała rozpocząć się najważniejsza część przedsięwzięcia, czyli pogłębianie dna i oczyszczanie zalewu. Ale tak nie będzie, bo nie ma nawet decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. A od tego dokumentu zależy wybór metody oczyszczania zalewu.

Zgodnie z pismami, jakie otrzymał Krawczyk, dopiero w tym roku Wody Polskie mają otrzymać decyzje na każdy z sześciu etapów prac.

Poseł zaznacza, że w oczyszczeniu zalewu nie chodzi wyłącznie o zrobienie z niego miejsca atrakcyjnego dla osób chcących wypocząć. Tu chodzi także o ochronę środowiska. – Ubiegłoroczny przykład z małżami – mówi polityk przypominając, że w sierpniu 2022 r. brzegi usłane były martwymi małżami. Strażacy i żołnierze zebrali ich kilka ton.

- Pisałem o tym do Wód Polskich i okazało się, że małże zabiła przyducha – mówi Krawczyk i dodaje, że co rok poziom wody w zalewie się obniża, a dno idzie do góry, a to grozi tym, że zaraz oprócz małży zaczną padać ryby. – Już teraz wędkarze mają wielkie obawy – zaznacza poseł.