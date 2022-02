Zanosi się na wielką budowę w centrum Lublina. Powstanie kilkaset mieszkań [wizualizacja]

Przedsiębiorcy prowadzący lokale Dziki Wschód, Pałeczkami Sushi oraz Cafe Lulu już wiedzą, że muszą znaleźć nowy adres dla swojej działalności, ponieważ budynek przy Jasnej będzie burzony.

– Nowego miejsca szukamy od dłuższego czasu – przyznaje Artur Ławnik, właściciel lokalu z sushi. – To bardzo trudna sprawa. Lokale, które oglądaliśmy są dla nas nieodpowiednie, albo okazuje się, że są zbyt blisko szkół lub kościołów i z tego powodu nie można tam mieć koncesji na alkohol.

Budynek ma być pusty do końca marca. Restauratorzy jeszcze liczą, że termin uda się przesunąć. – Nie mamy pewności, czy coś znajdziemy i czy zdążymy z przeprowadzką – mówi Ławnik. – Najlepszą sytuacją byłoby płynne zamknięcie i otwarcie w innym miejscu, ale nie wiem, czy będzie to możliwe. Mamy nadzieję, że bez względu na to, gdzie trafimy, część klientów pójdzie z nami. (ask)