Zapusty, zapusty... wyciągajcie spyrkę z kapusty- ludowe przedstawienie w Zespole Szkół nr 12

Trzecioklasiści pięknym przedstawieniem " Zapusty, zapusty.." pokazały swoim rówieśnikom, jak dawniej żegnało się okres karnawału.

- W naszej szkole kultywujemy i pokazujemy wszystkim tradycję. Tradycję naszych dziadków, pradziadków. Uczymy dzieci jak kiedyś obchodzono święta oraz ten czas ostatkowy- mówiła Aneta Dams, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. I dodała:- Kultywowanie tradycji jest niezwykle ważne. Oświata się zmienia i idzie do przodu. My pokazujemy jak obyczaje są ważne dla naszych dzieci. Pomimo zmian jakie je czekają sięganie do tradycji uczy i rozwija.

- Nasze Zapusty to przedstawienie, mówiące o ostatkach i tym, że kończy się karnawał. Sięgnęliśmy do treści ludowych i w taki sposób dzieci z mojej klasy przedstawiły kolegom, jak wyglądał dawny obrzęd zapustów- mówiła Agniesza Rzedzicka, wychowawczyni 3B.

Kolędników doceniła dziecięca widownia, przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.