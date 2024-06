Żar leje się z nieba. Piekielne upały w Lubelskiem

Setne mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce startują w czwartek. O medale i minima do Paryża

Jak przystało na jubileuszowe, setne mistrzostwa Polski impreza w Bydgoszczy będzie wyjątkowa. Zawodnicy nie tylko powalczą o medale i tytuły, ale i o kwalifikacje na igrzyska olimpijskie. To będzie ostatnia szansa, żeby wywalczyć bilet do Paryża. W imprezie, która potrwa do soboty wystąpi niemal 700 osób, w tym 53 z województwa lubelskiego.