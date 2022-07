Zarzuty za przemyt ludzi. Zabierali imigrantów z Iraku i Iranu z białoruskiej granicy

Zarzuty są poważne, bo dotyczą udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnienie przestępstw, polegających na organizowaniu migrantom przekraczania granicy białorusko-polskiej. Zdaniem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, obywatele Iraku i Iranu mieli być przewiezieni w głąb Europy.

– Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności – podała w komunikacie prasowy Prokuratura Krajowa.

Chodzi o cztery osoby, które działały od wiosny do jesieni ubiegłego roku. – Do pierwszych zatrzymań doszło w 2021 roku – dodają śledczy i wyliczają, że czterej mieszkańcy Śląska – Łukasz F., Filip K., Jan G. i Patryk F. – co najmniej kilkukrotnie przewozili imigrantów.

Kiedy zatrzymano Patryka F., w jego samochodzie było 18 Irakijczyków i 2 Irańczyków.

Z kolei w aucie, którym jechał Jan G. i Filip K. było 7 obywateli Iraku.

– Łukasz F. został zatrzymany 12 listopada 2021 roku w miejscowości Knyszyn na terenie woj. podlaskiego. W kierowanym przez niego samochodzie ciężarowym funkcjonariusze ujawnili 14 migrantów – obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską – informuje PK.