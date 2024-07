Starsi i młodsi poznają lubelskie zawody. Dzisiaj zwiedzali studio TVP

„Lublin. Zawodowcy”, to międzypokoleniowy projekt gdzie lubelscy seniorzy wraz z wnukami poznają tajniki pracy w różnych zawodach. Najmłodsi i najstarsi mogli już być m.in. na Politechnice Lubelskiej, w straży pożarnej, na komendzie policji lub w sortowni poczty.

Teraz przyszedł czas na Telewizję Polską. Podczas wycieczki najmłodsi zobaczyli pracę dziennikarza telewizyjnego od kuchni i weszli do miejsc, gdzie na co dzień dostęp mają tylko i wyłącznie pracownicy. Uczestnicy wycieczki m.in. zobaczyli profesjonalne studia telewizyjne, reżyserkę, dowiedzieli się jak działa green screen i posłuchali opowieści jak wygląda praca za i przed kamerą. Dodatkowo punktualnie o 10 znaleźli się na wizji w programie śniadaniowym „Miłego dnia z TVP 3 Lublin”.

Miejski projekt "Lublin. Zawodowcy" to odpowiedź na aktywne spędzenie wakacji wnucząt i dziadków. Skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat oraz seniorów. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Harmonogram zapisów oraz wycieczek dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin w zakładce Mieszkańcy. Zajęcia odbywać się będą do końca sierpnia w grupach liczących od 4 do 10 par, więc kto pierwszy ten lepszy.