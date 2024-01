Zawodowiec z Lublina. Rozpoczyna przygodę z Pro Golf Tour

Michał Bargenda wraz z młodszym o dwa i pół roku lata bratem Konradem, przygodę z golfem rozpoczęli jeszcze w szkole podstawowej.

– Rodzice dostali voucher na darmową lekcję na polu golfowym w Wierzchowiskach. Spodobało im się i następnym razem zabrali mnie i brata – wspomina. – Potem, gdy miałem 10 lat pojechałem na obóz golfowy do Naterek. Na początku to była zabawa. Wtedy marzyłem jeszcze o byciu piłkarzem. W pewnym momencie nie mieliśmy jednak już czasu jeździć na golfa i na treningi piłkarskie. Chciałem robić coś oryginalnego, coś co niewielu ludzi robi, a że zaczęło mi się to coraz bardziej podobać, postawiłem na golfa.

Treningi i turnieje

W ciągu tygodnia, po szkole, na profesjonalne treningi dziadek woził go na pole golfowe do Wierzchowisk. W weekend wyjeżdżał do Sobieni Królewskich, oddalonych od Lublina o ponad dwie godziny drogi. Przez niespełna sezon w Sobieniach trenerem Michała był Juan Funtes. Potem trafił do Jacka Persona, który jest jego szkoleniowcem do dzisiaj.

W Wierzchowiskach, a także na polu w Sobieniach lubinianin miał okazję podglądać grę Wojtka Świniarskiego, zmarłego w 2015 roku pierwszego lubelskiego zawodowca, byłego reprezentanta Polski.

– Wojtek zawsze miał dla mnie czas, żeby dać parę wskazówek, czy zagrać ze mną. Zawsze był bardzo pomocny. Traktował mnie jak młodszego brata. Pamiętam, kiedy trenował na drivingu, to na mnie, 11-latku robiło to ogromne wrażenie. Ten czas wspólnie spędzony wspominam bardzo dobrze – mówi Michał Bargenda.

W wieku 11-lat zaczął już jeździć na turnieje Junior Tour, a także mistrzostwa Polski juniorów. Cztery lata później z drużyną z Sobieni zdobył pierwszy z sześciu złotych medali klubowych mistrzostw kraju.