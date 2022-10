Lubelskie. Pierwsi Ukraińcy z zaświadczeniami po nauce języka polskiego

Kursy przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które przed wojną uciekły do Polski i przebywają w naszym województwie. Prowadzone są w maksymalnie w 12-osobowych grupach, stacjonarnie lub zdalnie.

Szkolenie obejmuje 60 godzin lekcyjnych i trwa ok. 5-8 tygodni (2 lub 3 spotkania w tygodniu po 4 godziny). Zajęcia kończą się egzaminem wewnętrznym, na podstawie którego wystawione są słuchaczom zaświadczenia o nabytych umiejętnościach.

W Lublinie szkolenia rozpoczęły się 27 sierpnia i realizowane są dla 18 grup – 15. w trybie stacjonarnym i 3. w trybie zdalnym. Z zajęć korzysta 211 osób: 194 kobiet i 17 mężczyzn, w tym 77 proc. ma wyższe wykształcenie. Większość to osoby w wieku od 31 do 50 lat. Najstarsza uczestniczka ma 74 lata. W poniedziałek pierwsi uczestnicy (6 grup) zakończyli kursy i uzyskali zaświadczenia. W regionie bialskim są 3 grupy, puławskim – 4, chełmskim – 3 i zamojskim 6.

Nadal można zgłaszać się do projektu – drogą elektroniczną przez formularz dostępny na stronie: www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego lub poprzez złożenie uzupełnionego formularza papierowego – także do pobrania ze strony. Jak informuje Urząd Marszałkowski w Lublinie, od 10 czerwca wpłynęło ok. 1500 podań. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego WL.