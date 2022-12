Lublin. Żeby krzewy dotrwały do wiosny...

– Zgodnie z umową na utrzymanie terenów zieleni zleciliśmy montaż osłon zabezpieczających rośliny przed solą i błotem. Takie osłony pojawią się w tym roku na Krakowskim Przedmieściu od ul. 3 Maja do ul. Wieniawskiej, na ul. Kołłątaja i Chopina – informuje Monika Głazik z lubelskiego Ratusza. – Prace są w trakcie realizacji. Osłony powinny zostać zamontowane do 2 grudnia, zaś przy ul. Chopina do 9 grudnia.

We wszystkich wspomnianych miejscach wzdłuż zieleńców ustawione zostaną paliki, na których rozpięta zostanie czarna włóknina, a całość zostanie otoczona matą ze słomy.

– Takie zabezpieczenia stosujemy już od kilku lat, w tym roku pojawią się na nowym odcinkach ulic – tłumaczy Głazik. Te nowe odcinki to fragment Krakowskiego Przedmieścia od Ewangelickiej do Wieniawskiej oraz ul. Chopina od Krakowskiego Przedmieścia do Okopowej.