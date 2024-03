Uczy już od 75 lat. Jubileusz Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie

- Siedemdziesiąt pięć lat to ósma dekada, ciężko policzyć ile pokoleń. W tej szkole uczyła sie moja mamusia, jest babcią obecnej uczennicy, tak więc jest to wielopokoleniowa szkoła, do której wraca się z sentymentem. Przychodzące pokolenia na bazie osiągnięć poprzedników wybierają właśnie tą szkołę, dokładając kolejną cegiełkę. Obchody są ukłonem w kierunku tych, którzy byli wcześniej: absolwentów, nauczycieli, pracowników a przede wszystkim dyrektorów, którzy pięknie kierowali tą placówką. Myślimy o przyszłości, stąd pomysł na kapsułę czasu, czyli przekazanie myśli od nas społeczności szkolnej Grabskiego - mówiła Elżbieta Sękowska, dyrektorka Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie.

- Nasza szkoła ma coś wyjątkowego w sobie. To przyjaźnie, nauczyciele, czas razem. Przez lata opowiadała mi o niej mama, absolwentka tej szkoły ciężko było mi w to uwierzyć, teraz wiem, że nawet jak ją skończę Grabskiego, będę do niego wracał- tak z sentymentu - mówił Kuba.

Po uroczystości wmurowania kapsuły czasu uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie, wspólnie z dyrekcją oraz nauczycielami w barwnym korowodzie " Brylantowy Grabski" świętowali jubileusz na ulicach Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia aż do placu Litewskiego, gdzie zakończył się korowód.