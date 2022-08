Istotna zmiana dla osób, ubiegających się o orzeczenie o niepełnosprawności

To efekt ministerialnego rozporządzenia, które zostało ogłoszone pod koniec lipca i wejdzie w życie 13 września.

– Nowy przepis znosi obowiązującą w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego możliwość orzekania o niepełnosprawności bez udziału osoby zainteresowanej – informuje Izolda Boguta z Urzędu Miasta Lublin.

Wszystkie sprawy rozpoczęte przed 13 września mają być załatwiane na obecnych „epidemicznych” zasadach. – Oznacza to, że wnioski o złożone do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie przed wejściem w życie nowych przepisów mogą być zakończone orzeczeniem wydanym zaocznie, również po 13 września – informuje Boguta. – Wszystkie sprawy wszczęte od 13 września obligatoryjnie będą kończone komisją lekarską z udziałem osoby zainteresowanej.