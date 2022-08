Znamy termin Marszu Równości 2022 w Lublinie

Co będzie działo się dalej będzie ujawniane w kolejnych wpisach internetowych Marszu Równości. Tymczasem wiadomo, kiedy odbędzie się kolejna odsłona imprezy.

- W tym roku chcemy podkreślić aspekt widoczności osób LGBT+ w naszym mieście – i to dosłownie! Będzie to jedyny w swoim rodzaju neon pride, czyli impreza tak bardzo fluorescencyjna i tęczowa jak to tylko możliwe. W ten jeden dzień z dumą wyjdziemy wspólnie na ulice i pokażemy siebie takimi, jakimi jesteśmy. W końcu wszyscy i wszystkie jesteśmy - Dumne z bycia sobą! - piszą o wydarzeniu jego organizatorzy.

IV Marsz Równości w Lublinie odbędzie się 3 września. Start zaplanowano na godzinę 13 na Alejach Racławickich na wysokości Centrum Spotkania Kultur.