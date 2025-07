Znany naukowiec z wizytą w Lublinie. „Jest tak, jak na Oxfordzie”

W wyremontowanym budynku pałacu Chrzanowskich powstało Europejskie Centrum Innowacyjnych Terapii Plamki Żółtej. Już niedługo przyjmie pierwszych pacjentów.

Wcześniej jednak do Lublina przyjechał prof. Robert MacLaren z Oxfordu. Dyskutował on z naszymi lekarzami o funkcjonowaniu nowej placówki. Jak podkreśla prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie, chodziło o to, aby centrum od początku funkcjonowało na najwyższym, światowym poziomie. Wzorem ma być właśnie Oxford.

Lubelscy lekarze korzystając z obecności światowej sławy eksperta konsultowali przypadki, a nawet mieli okazję operować z jego asystą. Prof. MacLaren asystował w operacjach prof. Rejdakowi.

Pytany o wrażenia z wizyty prof. MacLaren miał powiedzieć: „Just like in Oxford”.

Po wizycie w nowym centrum naukowiec wygłosił wykład transmitowany globalnie do największych ośrodków okulistyki na świecie, m.in. do Taszkientu.

Dzięki utworzeniu nowego centrum znacznie rozszerzy się możliwość ponadregionalnego leczenia urazów narządów wzroku , które dotykają i plamki, i siatkówki oraz wymagają bardzo specjalistycznych procedur diagnostycznych oraz operacyjnych.

Na remont budynku pozyskano dotację z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 32 mln zł.