Znów będą kręcić w Lublinie. Powstaną tu zdjęcia do nowego serialu TVP

Zdjęcia do najnowszej produkcji Krzysztofa Langa obecnie są realizowane w Łodzi. We wrześniu filmowcy zawitają do naszego miasta, gdzie kręcony ma być jeden z trzynastu odcinków.

– Lublinianie po raz kolejny będą mieli okazję do oglądania i wyszukiwania w filmowych kadrach dobrze znanych im miejsc oraz spotkania ekipy filmowej na ulicach Starego Miasta. Lublin przyciąga uwagę producentów i reżyserów wieloma unikatowymi plenerami, umożliwiającymi osadzenie tu fabuł filmów zarówno współczesnych, jak i historycznych. Równie ważne jest wsparcie organizacyjne, jakiego udzielamy ekipom zdjęciowym, otwarcie i gotowość sprostania ich indywidualnym potrzebom – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta miasta ds. kultury, sportu i partycypacji.

W serialu zobaczymy jednak nie tylko staromiejskie uliczki. Wśród branych pod uwagę lokalizacji są m.in. Trybunał Koronny, siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przy pl. Litewskim oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Część zdjęć plenerowych będzie kręcona także w okolicach miasta.

Akcja produkcji dzieje się w drugiej połowie XIX wieku, w okresie po Powstaniu Styczniowym. – „Matylda” to serial, w którym ludzkie namiętności przeplatają się z ważnymi wydarzeniami historycznymi. To historia o walce o prawa, honor i najwyższą cnotę, jaką jest miłość. W środku toczącej się emancypacji kobiet, współpracy z zaborcą i emigracją zarobkową poznajemy tytułową bohaterkę – niespełna osiemnastoletnią Matyldę Bilińską, która jest córką byłego powstańca, zamożnego ziemianina zesłanego na Sybir. Dziewczyna nie akceptuje świata takim, jakim jest. Buntuje się wobec utartych reguł i wierzy w to, że może oczekiwać od życia więcej, niż dostaje. Jej postawa nie jest jednak mile widziana w społeczeństwie, co przysporzy jej wielu kłopotów – czytamy w opisie producenta.

Buntownicza natura młodej kobiety sprawi, że będzie ona zmuszona zwrócić się o pomoc do swojej rodziny mieszkającej w urokliwym majątku na wsi na Lubelszczyźnie. Opuści miasto, zostawi swoje dotychczasowe życie i zamieszka z najbliższymi.

- Stanie się to dla niej doskonałą okazją do tego, by spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy i odpowiedzieć sobie na dręczące ją pytania. Próbując zrozumieć samą siebie, odkryje prawdziwą potęgę miłości, pozna prawdę o przodkach, przekona się, co znaczy żyć na własnych zasadach, lecz będzie musiała także zmierzyć się ze swoim największym wrogiem – zapowiadają twórcy.

W rolę tytułową wciela się Maria Kowalska. W serialu zobaczymy także m.in.: Małgorzatę Buczkowską, Dariusza Chojnackiego, Roberta Czebotara, Ireneusza Czopa, Urszulę Grabowską, Mirosława Haniszewskiego i Jędrzeja Hycnara. Pierwsze odcinki zostaną wyemitowane na antenie TVP w przyszłym roku.