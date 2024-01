Znowu mniej autobusów. Bo w szkołach ferie, a na uczelniach sesja

- Z uwagi na ferie zimowe w województwie lubelskim oraz zaczynający się okres sesji na lubelskich uczelniach, od dnia 29 stycznia br. (poniedziałek) obowiązują zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej – informuje Monika Fisz z ZTM w Lublinie.

I dodaje: - Wzorem lat ubiegłych, w dzień powszedni obowiązywał będzie rozkład specjalny (DZIEŃ POWSZEDNI, SPECJALNY), czyli lekko zmodyfikowany w stosunku do rozkładu obowiązującego w roku szkolnym, uwzględniający zmniejszony popyt z uwagi na ferie, urlopy, przerwy w nauce, ale zapewniający dojazd do zakładów pracy i dostosowany do przewidywanych na najbliższy czas potrzeb na komunikację miejską.

„Lekkie modyfikacje” oznaczają, że przez dwa tygodnie pojazdy komunikacji będą kursowały tak, jak podczas niedawnego okresu świąteczno-noworocznego. W przypadku najpopularniejszych linii, w dni powszednie kursy będą odbywać się co pół godziny. Na innych liniach autobusy i trolejbusy mają jeździć raz na godzinę, z częstotliwością co ok. 50 minut.

Takie zasady będą obowiązywały do piątku, 9 lutego włącznie. Rozkłady w soboty i dni świąteczne w tym czasie pozostaną bez zmian.