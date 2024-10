Żołnierze nie zapominają o swoich

Kochała Zamość ponad wszystko. Chcą tablicy dla wybitnej badaczki historii miasta

Poświęciła temu miastu całe swoje zawodowe życie. Dała tak wiele, również materialnie, że należałoby pamiątkową tablicą uhonorować Bogumiłę Janinę Sawę. Z takie założenia wyszli inicjatorzy pomysłu i zawnioskowali do prezydenta, by uwzględnił to w przyszłorocznym budżecie.