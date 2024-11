Zrobi się zimno na Starym Mieście. LPEC przerwie dostawę ciepła

LPEC zapowiada prace na sieci ciepłowniczej na terenie Starego Miasta. Przerwa w dostawie ciepła planowana jest 8 listopada od godz. 8 do godz. 12 oraz 12 listopada od godz. 8 do godz. 12. Dotyczy to budynków przy ulicach:

- Szkolnej 4,6,7,9

- Słowikowskiego 6

- Podzamcze 2

- Nadstawnej 2,4

- Nowy Plac Targowy 4

- Tysiąclecia 4,5,6

- Unii Lubelskiej 2

- Plac Zamkowy 2,2a,4,4a,6,6a,8,10

- Kowalskiej 5,8,10,12,14,16,17,19

- Furmańskiej 2,3/7,7,9/11

- Grodzkiej 3,5,5A,7,10,11,12,19,18/20,21,26,34,36

- Podwale 11

- Rybnej 4,4a,7

- Olejnej 5,7

- Rynek 6,7,8

- Złotej 2,4,6

- Archidiakońska 6A,6B

- Zamkowej 9

- Targowej 3