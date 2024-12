Zrobiłeś już swój świąteczny stroik?

Warsztaty z wykonywania ozdób świątecznych zorganizowano w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.

Świąteczne ozdoby były wykonywane w duchu zero waste, czyli do ich zrobienia wykorzystywano to, co już mogło wylądować na śmietniku.

Festiwal Bożego Narodzenia potrwa do 9 stycznia. W programie znajdziemy różne atrakcje dla dużych i małych - koncerty, wspólne kolędowanie w szopce znajdującej się pod Pedet-em, spektakle teatralne, spacery z przewodnikiem, pokazy filmowe oraz konkursy. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.