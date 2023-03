ZTM w Lublinie zmienia rozkład jazdy autobusów. Bo proboszcz zmienił godziny mszy

Anna Olszak, zastępca wójta Konopnica mówi, że jeżeli mieszkańcy mają jakieś wnioski dotyczące kursowania autobusów, to władza bierze je pod uwagę. – Dotyczy to np. takiej zmiany godzin odjazdów, aby wygodniej było dotrzeć dzieciom do szkoły – wyjaśnia Olszak.

Mówimy o komunikacji miejskiej z Lublina, bo Zarząd Transportu Miejskiego autobusy wysyła także do ościennych miejscowości. Za to, że osoby mieszkające np. w Konopnicy, mogą dotrzeć z i do Lublina miejskim autobusem dopłaca gmina.

Ale do rzeczy. – Od 3 kwietnia br. (poniedziałek) obowiązywać będą zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej – informuje Monika Fisz, rzecznik prasowy ZTM w Lublinie.

Zmian jest sporo, a jedna z nich dotyczy linii numer 78 i dni świątecznych. Z przystanku ZUS 06 autobusy odjadą o godzinach: 9:30, 11:16, 14:16 i 16:16. Obecnie są to godziny: 8:17, 10:51 i 15:21. Z przystanku Zemborzyce Podleśne 02 odjazdy są zaplanowane na godziny: 10:16, 13:03, 15:04, 18:03. Obecnie to godziny 10, 12:38, 17:05.

Fisz wyjaśnia, że zmiany zostały wprowadzone „na wniosek Proboszcza parafii pw. św. Marcina, za zgodą Gminy Konopnica”. Zaznaczmy, że kościół znajduje się w Lublinie przy ul. Krężnickiej.

– Takie uwagi otrzymaliśmy jeszcze jesienią podczas konsultacji – mówi nam Dorota Sirow z urzędu gminy Konopnica. – Ksiądz proboszcz zmienił godziny mszy i rozmijają się one z obecnym rozkładem jazdy autobusów, a mieszkańcom zależy na tym aby móc dotrzeć na mszę lub z niej wrócić – dodaje.

Zaznaczmy jednak, że nie jest to jedyna zmiana, jaką ZTM wprowadza na czyjąś prośbę. 3 marca zmieni się godzina dojazdu linii nr 20 do przystanku Wytwórnia Szczepionek 02 w dzień powszedni. – Na wniosek firmy Biomed – dodaje Fisz i wylicza, że na ulicę Główną autobusy będą dojeżdżać: o godzinie 5:03 z przystanku Herberta 04 w kierunku Dębówki (dojazd do przystanku Wytwórnia Szczepionek 02 o godzinie 5:41), o godzinie 14:40 z przystanku Wytwórnia Szczepionek 02 w kierunku Herberta.

Dodatkowo, w porozumieniu z ościennymi gminami, zmienia się rozkład jazdy linii nr 5 w dzień powszedni:

kurs o godzinie 4:23 z przystanku Brama Krakowska 03 zostanie skrócony do przystanku Port Lotniczy Lublin - odloty 01, powrót z przystanku Port Lotniczy Lublin - przyloty 02 o godzinie 5:15,

nowy kurs o godzinie 4:43 z przystanku Brama Krakowska 03 do Mełgwi, powrót z przystanku Mełgiew 02 o godzinie 5:37,

nowe dwa półkursy z przystanku Brama Krakowska 03 o godzinie 14:02 i 15:02 tylko do przystanku Dworzec Świdnik Miasto 03.

Będą także, a to też na wniosek mieszkańców, minutowe korekty godzin odjazdów linii nr 7, 11, 16, 20, 25, 26, 47, 73, 74, 78, 85, 153, 156, 159, 160.

Więcej zmian 3 kwietnia

Nowe kursy w dzień powszedni:

linia nr 45 - o godzinie 13:10 z przystanku Plac Bychawski 01 do ul. Metalurgicznej,

linia nr 73 - o godzinie 18:29 i 21:24 z przystanku Felin 02 oraz o godzinie 18:49 i 21:44 z przystanku Mickiewicza 02.

Wydłużenia tras kursów w dzień powszedni:

kursy o godzinie 22:48 z przystanku Felin Kalinówka 02 i o godzinie 22:52 z przystanku Zbożowa 02 będą realizowane z zajeżdżaniem do przystanku Pancerniaków,

23 - kurs z przystanku Elizówka-giełda 02 o godzinie 15:16 wydłużony do pętli Felin Spiessa, powrót o godzinie 16:27,

47 - kurs z przystanku Zbożowa 02 o godzinie 6:55 wydłużony do pętli Felin Spiessa, powrót o godzinie 8:23.

Zostanie zwiększona obsada pojazdów przegubowych , które obsłużą dodatkowo wybrane kursy linii nr 2, 5, 14, 15, 18, 20, 39, 40, 42, 45 i 55.

Wraca linia sezonowa Gaj .

. Zmieni się na miejsce zatrzymania linii nr 1 a autobusy jadące w stronę pętli Pancerniaków Felicity będą się zatrzymywać na przystanku Pancerniaków 04 przy ul. Grygowej, a nie na przystanku Pancerniaków 06 przy ul. Pancerniaków.

I jeszcze jedno. Niedzielne msze w kościele przy Krężnickiej odbywają się o godzinach: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 17:00.