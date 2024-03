Żuk chce więcej czasu w ratuszu. Przedstawił 7 szczegółowych założeń programowych na kolejną kadencję

— Chciałbym podkreślić to, co wydaje się być oczywistym, że to powinna być nasza wspólna, najlepsza kadencja. Mówię o tym w ten sposób, ze względu na dokończenie procesów, które przez lata wdrażaliśmy stosownie do strategii Lublin 2020, czy obecnie Lublin 2030 — mówił Krzysztof Żuk.