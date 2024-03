Żużlowcy Motoru pojadą pod nowym szyldem. Zmienia się nazwa, ale priorytety zostają

– Nowy sezon przynosi zmianę w nazwie sponsora tytularnego. To ewolucja naszej współpracy z Orlen Oil, a także otwarcie nowych możliwości rozwoju i promocji. Nadchodzący sezon zapowiada się emocjonująco, a nasza drużyna nie może się doczekać powrotu na tor – mówi Jakub Kępa, prezes Speedway Lublin.

W ostatnim sezonie lubelscy żużlowcy, jako trzeci zespół w XXI wieku, obronili tytuł Drużynowego Mistrza Polski.

– Zmienia się nazwa, ale nasze priorytety pozostają te same. Najważniejsze są oczywiście wyniki osiągane na torze. Chcemy integrować sportowe środowisko Lubelszczyzny, budować rozpoznawalną markę i nieustannie podnosić poziom organizacyjny, a w szerszej perspektywie – nadal wyznaczać trendy marketingowe i przyczyniać się do popularyzacji naszej ukochanej dyscypliny, by podnosić jej rozpoznawalność – podkreśla prezes Kępa.