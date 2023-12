11-latek z nożem. Kuratorium z kontrolą w podstawówce

– Kontrola odbyła się 14 grudnia. Dopóki nie zostanie przyjęty protokół, a zgodnie z przepisami dyrektor może się odwołać od ustaleń kontrolującego, nie mogę przekazać informacji o wynikach– zaznacza Jolanta Misiak, dyrektor z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

To pokłosie incydentu do jakiego doszło 30 listopada w Szkole Podstawowej numer 5 w Łukowie. Na przerwie 11–latek straszył nożem młodszych kolegów w szkolnej szatni. Kazał im „siedzieć cicho”. Sprawą zajęła się policja, która następnie przekazała ją do sądu. – Sąd podjął działania w trybie ustawy z 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, by ustalić czy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji– potwierdza Anna Cieślak z wydziału rodzinnego i nieletnich Sądu Rejonowego w Łukowie.

Podczas zeznań na komendzie policji, 11–latek twierdził, że nie groził młodszym kolegom. Miał tylko pokazywać im nóż. Taką wersję wydarzeń przekazał w obecności swojej mamy.

Uczniowie szkoły spotkali się już z psychologiem. Odbyły się też nadzwyczajne posiedzenia rady pedagogicznej i zespołu wychowawczego.