Burmistrz Łukowa pojechał do Hrubieszowa na basen

Łukowski „Delfinek” z sześcioma 25–metrowymi torami do pływania działa w mieście już od 30 lat. – Nasz basen może jeszcze wytrzymać 5 lat. Tak wynika z opinii dyrekcji i osób konserwujących obiekt– mówił pod koniec ubiegłego roku Mateusz Popławski, zastępca burmistrza. Zdaniem urzędników budowa nowego obiektu to inwestycja na przyszłą kadencję samorządu. W tegorocznym budżecie środków na ten cel nie ma.

Ale władze miasta nie próżnują i podpatrują jak nowoczesny basen działa w Hrubieszowie. – Chcieliśmy zobaczyć ten obiekt, zapoznać się, jak powstawał– mówi burmistrz Piotr Płudowski. – Łuków zasługuje na takie miejsce– podkreśla Płudowski.

Pływalnia w Hrubieszowie działa od maja ubiegłego roku. Kosztowała 25 mln zł.

– Mieszkańcy czekali na to blisko 40 lat. Tego samego życzę mieszkańcom Łukowa. Nasze spotkanie to przejaw dobrej współpracy samorządów. Dzielimy się doświadczeniem– zaznacza Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa. Do dyspozycji są tu również brodziki i fontanny dla najmłodszych, jacuzzi, wodna zjeżdżalnia i masaże wodne. Na miejscu jest strefa saun. Podobne atrakcje chce mieć również Łuków. Urzędnicy planują starać się o środki zewnętrzne m.in. w Ministerstwie Sportu.