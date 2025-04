Dwa mandaty na 10 000 złotych. I utrata prawa jazdy. Wszystko w jedną dobę

Kilka minut po godzinie 17 w niedzielę (30 marca) 24-latek z gminy Serokomla jechał BMW przez miejscowość Poznań (w powiecie łukowskim) jechał z prędkością 123 km/h.

Otrzymał wówczas w „warunkach recydywy” 5000 złotych mandatu, 15 punktów karnych i stracił prawo jazdy.

Zatrzymane w ten sposób uprawnienia do kierowania pojazdami uprawniało go jeszcze przez 24 godziny do jazdy autem, do odprowadzenia samochodu do domu.

Skorzystał z tego.

W poniedziałek tuż po godzinie 15 policjanci z łukowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej w Adamowie to samo BMW. Tym razem 24-latek jechał w obszarze zabudowanym z prędkością 126 km/h.

Jak się tłumaczył?

Mówił, że niedawno kupił ten samochód i sprawdza jego możliwości.

Policjanci nałożyli na niego mandat karny w „warunkach recydywy”: znów 5000 złotych. Plus kolejne 15 punktów karnych.