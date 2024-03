Dwaj Słowacy w areszcie. Za rozbój na starszym mężczyźnie

Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w środę w miejscowości Zastawie w powiecie łukowskim. 70-letniego mężczyznę zaatakowało dwóch nieznajomych.

- Podróżujący osobowym autem dwaj obcokrajowcy uderzyli i przewrócili na drogę 70-latka z gminy Stanin. Sprawcy zabrali pokrzywdzonemu portfel z dokumentami i pieniędzmi, a później bardzo szybko odjechali w kierunku Stoczka Łukowskiego - relacjonuje aspirant sztabowy Marcin Józwik, rzecznik łukowskiej policji.

Jak tylko informacja trafiła do funkcjonariuszy ze Stoczka Łukowskiego, zaczęli szukać napastników. W centrum miasta zauważyli samochód, którym mieli się przemieszczać. Zatrzymali go. Autem podróżowało dwóch obywateli Słowacji w wiweku 33 i 38 lat.

Obaj twierdzili, że nie mają nic wspólnego z rozbojem. Jednak w ich samochodzie funkcjonariusze znaleźli ponad 2 tys. zł. To była kwota, która co do złotówki zgadzała się z tym, co skradziono napadniętemu mężczyźnie. Na dodatek niedaleko auta policjanci znaleźli już „wyczyszczony z gotówki” portfel 70-latka.

Sprawcy rozboju zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty. Grozi im od 2 do nawet 15 lat więzienia.

- Wczoraj łukowski sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy. 3 najbliższe miesiące 33 i 38-latek spędzą w tymczasowym areszcie - podsumowuje Józwik.