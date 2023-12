Jest zalew, nie ma hotelu. To ma się zmienić

Blisko 1–hektarowy teren przy ulicy Wypoczynkowej pójdzie pod młotek. Druga próba zachęty radnych do takiego kroku, powiodła się. – Uważamy, że nasz zalew zasługuje na obiekt hotelarsko–gastronomiczny– tłumaczy Mateusz Popławski, zastępca burmistrza.

Latem 2021 roku w Łukowie otwarto zmodernizowany akwen Zimna Woda. Brakuje tam jednak bazy hotelowej, a w sezonie turystów jest coraz więcej, bo można tu popływać kajakiem lub spróbować sił na wyciągu do nart wodnych. Są też pomosty i alejki spacerowe. – Temat tej działki wraca do nas od stycznia. Czy w tym czasie coś się zmieniło, pojawił się inwestor? – dopytywał na ostatniej sesji radny Robert Dołęga (PiS).

Okazuje się, że zainteresowanych jest kilku biznesmenów. – Jest kilku dużych przedsiębiorców, jednemu pokazywaliśmy działkę– precyzuje burmistrz Piotr Płudowski. Plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru dopuszcza zabudowę usługową i turystyczną. – Liczymy, że obiekt hotelarsko–gastronomiczny poprawi atrakcyjności tego miejsca. A sama działka jest dobrze skomunikowana, z dostępem do wyremontowanej drogi. Teren ma foremny kształt kwadratu– dodaje Płudowski. Radnych zastanawia też, ile miasto na tym zarobi. – Rynek to zweryfikuje, ale nasze szacunki sięgają ok. 3 mln zł– przyznaje burmistrz.

Ostatecznie, radni jednogłośnie dali zielone światło na sprzedaż działki. Miasto ogłosi ustny przetarg.