Jeszcze nie ma prawka, a już dostał zakaz kierowania pojazdami

W sobotni wieczór policjanci z łukowskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę volkswagena golfa. Nie miał on zapiętego pasa bezpieczeństwa.

– To nie było jego jedyne przewinienie. Okazało się, że kierowca ma 17 lat i oczywistym jest, że w takim wieku nie ma uprawnień do kierowania samochodem osobowym. Za to wykroczenie grozi mu nie mniej niż 1500 złotych grzywny i co najmniej półroczny zakaz kierowania pojazdami. Wkrótce jego sprawa znajdzie finał w sądzie– relacjonuje aspirant sztabowy Marcin Józwik z łukowskiej policji.

Właścicielką auta była siostra 17–latka. Ona z kolei za udostępnienie pojazdu nieposiadającemu uprawnień do kierowania pojazdami bratu, została ukarana mandatem.