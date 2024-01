Jeżdżą za darmo. Dostali więcej przystanków

Samorząd bezpłatne przejazdy zaoferował w czerwcu 2021 roku i rocznie płaci za to ok. 1 mln zł. Podobnie będzie w tym roku. Pasażerów jak dotąd obsługują dwie linie, a w okresie wakacyjnym autobusy wożą też chętnych nad zalew Zimna Woda. Od wtorku trasa linii Ł2, która jeździ m.in. na dworzec PKP zmieniła się. – Uwzględniliśmy w niej ulice Jana Pawła II oraz Konarskiego- zaznacza Tomasz Goławski, kierownik referatu promocji w ratuszu.

Wnioskowali o to mieszkańcy. Do tej pory, autobus jechał ulicami Wereszczakówny - Kiernickich - 700-lecia - Partyzantów - Wyszyńskiego - Piłsudskiego - Al. Kościuszki z metą na dworcu PKP. – Teraz pojazd skręci jeszcze z alei Kościuszki w ulice Popiełuszki, Jana Pawła II oraz Konarskiego – precyzuje Goławski. Z kolei, na trasie do centrum miasta, przewoźnik pojedzie w kierunku ul. Konarskiego, Jana Pawła II, Popiełuszki, by ponownie powrócić na al. Kościuszki. To wiąże się z nowymi przystankami: Jana Pawła II oraz Konarskiego. Linia Ł2 kursuje od poniedziałku do piątku.

Pomysł darmowego transportu publicznego w Łukowie się sprawdził, co pokazują raporty sporządzane przez urzędników. Mieszkańcy chcą też więcej linii, o czym napisali niedawno w petycji.