„Kolekcjoner” broni pod ostrzałem policji

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Łukowa i Komisariatu Policji w Adamowie ustalili, że mieszkaniec gminy Wojcieszków może posiadać nielegalną broń palną. Kryminalni natychmiast udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie po przeszukania domu i pomieszczeń gospodarczych znaleźli dwie sztuki broni palnej oraz amunicję. Jak się okazało 46- latek posiadał bez wymaganego zezwolenia strzelbę myśliwską kaliber 16, karabinek sportowy oraz amunicję.

Policjanci zabezpieczyli nielegalny arsenał. Zabezpieczona broń zostanie przekazana do badań laboratoryjnych w celu określenia, czy jest sprawna technicznie i zdolna do oddawania strzałów. Teraz policjanci z Adamowa ustalą, w jaki sposób mężczyzna zdobył broń i amunicję oraz do czego były one wykorzystywane. 46-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie i usłyszał już zarzuty. Za nielegalne posiadanie broni i amunicji grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.