Kopiec Henryka Sienkiewicza po rewitalizacji, ale w muzeum jeszcze remont

Przypomnijmy, że od początku tego roku muzeum kieruje Magdalena Mitura. – Pierwsze miesiące mojej pracy będą związane ze wznowieniem działalności placówki – mówi nowa szefowa. – Kopiec jako pierwszy jest dostępny dla osób odwiedzających rodzinne strony pisarza – zaznacza Mitura.

Na kopcu wytyczono alejki. Zamontowano tu też ławki i kosze na śmieci. A popiersie Sienkiewicza, które znajduje się na szczycie kopca, zostało odnowione. Dodatkową atrakcją ma być luneta obserwacyjna.

Ale mieszkańcom nie wszystko się podoba. – Barierek ochronnych tam nie ma – sygnalizuje nasz Czytelnik. – Nasyp jest bardzo stromy i do tego te alejki z kostki są wąskie. Jak dla mnie, to zupełnie nieprzemyślane – stwierdza mieszkaniec powiatu łukowskiego. A pani Monika zwraca uwagę na brak zieleni. – Mam nadzieję, że wraz z nadejściem wiosny pojawią się krzewy, bo wycięto krzaki dzikiej róży, które prowadziły do kopca. Tam nie będzie nawet metra cienia latem – obawia się kobieta. Z dokumentów przetargowych wynika, że projekt nie przewidywał montażu barierek wzdłuż alejek.

Wciąż trwają jeszcze prace w samym muzeum w Woli Okrzejskiej. Tutaj z kolei wymianie podlegają posadzki oraz parkiety, odnawiane są stropy, a stare drewniane schody miały być zlikwidowane.

– Następuje też zmiana ogrzewania, m.in. na podłogowe. Wszystko będzie sterowane tak, by utrzymać odpowiednią temperaturę dla zbiorów muzealnych – zaznacza Dariusz Szustek (PiS), starosta łukowski. Powiat jest organem prowadzącym placówkę. Zgodnie z umową, wykonawca ma czas do końca lutego. – Trzeba będzie jeszcze zapewnić odpowiednie gabloty dla eksponatów. Otwarcie może nastąpić kilka miesięcy później – przyznaje starosta. W jego ocenie, realny termin to wrzesień. – Przywitamy zwiedzających w odnowionych wnętrzach, zaprezentujemy nasze najcenniejsze zbiory. Zrewitalizowany będzie również park – zapowiada dyrektorka muzeum.

Samorząd ma jeszcze ambitniejsze plany dotyczące odbudowy dworu, w którym urodził się Henryk Sienkiewicz. – Spróbujemy pozyskać pieniądze z programu Polski Ład – zapowiada Szustek. Na dotychczasowy remont powiat otrzymał 2,3 mln zł unijnego dofinansowania. Wszystko oszacowano na ponad 4 mln zł. Muzeum istnieje w dworku babki pisarza Felicjanny Cieciszewskiej, gdzie Sienkiewicz się urodził i spędził 9 lat swojego dzieciństwa.