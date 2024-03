Legalne ścianki dla graficiarzy? Burmistrz: Sztuka uliczna doda miastu charakteru

– Taka twórczość artystyczna w miejscach publicznych jest bardzo popularna wśród młodzieży. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom uważam, że w mieście powinny powstać ścianki wykonane z cegły lub specjalnie zaimpregnowanego materiału– proponuje Ignaciuk. Jego zdaniem, na graffiti można też wykorzystać już istniejące powierzchnie budynków lub ogrodzeń. W interpelacji do burmistrza, radny pisze, by pilotażowo spróbować z jedną ścianką. – Jeśli to się sprawdzi, można takie miejsca znaleźć na kolejnych osiedlach– dodaje Ignaciuk. Poza tym, w jego ocenie „legalne ścianki” mogłyby posłużyć do organizacji tematycznych warsztatów artystycznych.

Ratusz pomysł radnego popiera. – Inicjatywa może promować kreatywność i rozwijać zdolności artystyczne młodego pokolenia– zaznacza burmistrz Piotr Płudowski. Ale jednocześnie zwraca uwagę, że przy tej okazji warto przypominać o poszanowaniu cudzej własności. – Dzięki takim dedykowanym przestrzeniom sztuka uliczna mogłaby dodać miastu koloru i unikalnego charakteru– przyznaje Płudowski. Sugeruje też, by radny w pierwszej kolejności zapytał właścicieli nieruchomości lub wspólnot mieszkaniowych czy zechcą udostępnić w tym celu swoje mury. – Taką propozycję przedstawimy Radzie Miasta w projekcie budżetu na 2025 rok– zapowiada burmistrz.

W 2022 roku na ścianie jednego z bloków w Łukowie powstał mural nawiązujący do Papcia Chmiela i jego komiksów. Popularny grafik urodził się w tym mieście.