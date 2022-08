Lubelskie. Na prawo jazdy zdał dwa dni temu. Wpadł, bo donieśli na niego przez internet

– Wkrótce za przekroczenie dozwolonej prędkości i kierowanie samochodem bez uprawnień 22-latek zostanie ukarany grzywną niemniejszą niż 1500 złotych. To nie wszystkie konsekwencje z jakimi spotka się młodzieniec. Nie krócej niż pół roku, a nawet do 3 lat będzie obowiązywał go sądowy zakaz kierowania pojazdami – podaje policja z Łukowa.

Chodzi o wydarzenia z czwartku. W miejscowości Krynce patrol namierzał kierowców jadących za szybko. W pewnym momencie nadeszło zgłoszenie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, że w tym miejscu ta prędkość jest przekraczana.

Mapa to aplikacja, dzięki której każdy może zgłosić różnego rodzaju wykroczenia. To się potwierdziło.

– Przed godziną 19.00 policjanci sprawdzili prędkość jadącego tą drogą samochodu marki Peugeot. Okazało się, że kierujący pojazdem 22-latek z gminy Trzebieszów o 56 kilometrów na godzinę przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość. Kierujący pojazdem nie kwestionował „pomiaru” i mówił, że wyjechał „przetestować” samochód po remoncie – dodają policjanci.

Okazało się, że mężczyzna nie ma prawa jazdy. Zaledwie dwa dni wcześniej zdał egzamin. Sądził, że to wystarczy aby mógł kierować samochodem.