Ludzie rzucili się na SIM-y. Więcej chętnych niż mieszkań

Ten skrót to Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Łuków przystąpił do rządowego programu, podobnie jak wiele innych lubelskich samorządów. Dwa bloki z 60 mieszkaniami mają powstać u zbiegu ulic Zagrodowej i Wileńskiej. Niedawno ruszył nabór.

– Mamy już ponad 150 wniosków, a więc więcej niż planowana liczba mieszkań. Z niepokojem czekaliśmy na start, nie wiedzieliśmy, czy będą chętni. To zainteresowanie jest dla nas pozytywnym zaskoczeniem– przyznaje burmistrz Piotr Płudowski. – To również sygnał, że na naszym rynku mamy do czynienia z deficytem, jeśli chodzi o mieszkalnictwo– zwraca uwagę Płudowski.

Chętni mogą składać wnioski do 29 grudnia. – Dalszymi czynnościami zajmie się spółka SIM Lubelskie. Ale przewidujemy, że w lutym będzie już pozwolenie na budowę bloków– zapowiada burmistrz. Czynsz w takich mieszkaniach będzie oscylował w granicach od 700 do 1200 zł. Po 15 latach, lokatorzy będą mogli skorzystać z opcji wykupienia mieszkania na własność. Podpisywanie umów z przyszłymi lokatorami ma ruszyć w przyszłym roku. A klucze będą rozdawane za dwa lata.