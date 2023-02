Łuków chce budować drugi miejski żłobek

Urzędnicy złożyli już wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach rządowego programu „Maluch Plus”. Jeśli 3,5 mln złotych trafi do miasta, to placówka powstałaby w pobliżu ulicy Wileńskiej.

– Miejsce nie jest przypadkowe, gdyż znajduje się w rozwijającej się części Łukowa, niedaleko nowego osiedla mieszkaniowego. Lokalizacja była przedmiotem dyskusji z radnymi– zaznacza Tomasz Goławski, kierownik referatu promocji w łukowskim ratuszu. Miejsce w żłobku znalazłoby 48 maluchów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, placówka ruszyłaby w połowie 2026 roku.

Wiosną okaże się, czy Łuków otrzyma rządowe pieniądze. 2,1 mln złotych trafiłoby na budowę obiektu, a 1,4 mln zł na jej późniejsze funkcjonowanie.

Pierwszy miejski żłobek otwarto w Łukowie w 2021 roku. Powstał przy miejskim przedszkolu nr 2. Parterowy budynek ma dwie sale. W sumie to ok. 230 mkw. powierzchni. Jego budowa kosztowała 2,1 mln zł, z czego ponad połowa to rządowe dofinansowanie z programu "Maluch Plus". Roczne utrzymanie żłobka kosztuje samorząd ok. 1 mln zł.