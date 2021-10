Łukowscy leśnicy chcą pomóc jerzykom

– Zakupiliśmy drewniane skrzynki lęgowe dla jerzyków. W ramach akcji „Budka dla jerzyka” zostaną one zamontowane na budynkach. Wszystko po to, by jerzyki wracające wiosną do Polski miały gdzie zamieszkać – tłumaczy Karolina Barc, specjalista ds. edukacji w Nadleśnictwie Łuków. – Budki zostaną zamontowane na budynkach szkół, urzędów, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Chętni mogą się do nas zgłaszać – zaznacza Barc. Ważne, by budynek był minimum dwupiętrowy. – Pierwsze budki lęgowe chcemy zamontować na terenie Łukowa 8 listopada – precyzuje pracownik nadleśnictwa.

Na tym nie koniec, leśnicy i ornitolodzy poprowadzą też zajęcia edukacyjne dla uczniów. – A podczas warsztatów w naszym Centrum Promocji Drewna uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać i ozdobić budkę lęgowa dla jerzyka – zapowiada Barc.

Jerzyki żywią się owadami, głównie komarami. – Jednak z roku na rok obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności tych ptaków w miastach. Główną przyczyną są przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne oraz zastępowanie starych budynków nowymi. To powoduje utratę miejsc lęgowych dogodnych dla jerzyków – zauważają leśnicy. Stąd pomysł na montowanie budek lęgowych.