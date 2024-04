Miasto sprzedaje atrakcyjną działkę nad zalewem. Potencjalnemu nabywcy stawia pewne warunki

Łukowscy radni już w grudniu dali urzędnikom zielone światło na taką transakcję. To blisko 1-hektarowy teren nad zalewem, który w 2021 roku został zmodernizowany. – Uważamy, że nasz zalew zasługuje na obiekt hotelarsko–gastronomiczny– tłumaczył wówczas Mateusz Popławski, zastępca burmistrza. W sezonie turystów jest coraz więcej, bo można tam popływać kajakiem lub spróbować sił na wyciągu do nart wodnych. Są też pomosty i alejki spacerowe.

Burmistrz Piotr Płudowski ogłosił właśnie, że ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 4 czerwca w urzędzie miasta. Cena wywoławcza działki przy ulicy Wypoczynkowej to 2,4 mln zł. „Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na zabudowę usługową i usługi turystyki”- czytamy w ogłoszeniu. Przetarg obciążony jest pewnymi warunkami. Nabywca będzie zobowiązany w ciągu dwóch lat rozpocząć inwestycję zgodną z zapisami planu. A całość ma być oddana do użytku do końca 2028 roku.

Już w grudniu urzędnicy zapowiadali, że działką interesuje się kilku biznesmenów. – Jest kilku dużych przedsiębiorców, jednemu pokazywaliśmy działkę– wskazywał wtedy burmistrz Piotr Płudowski.