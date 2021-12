Lubelskie. Dyrektorka chciała donieść na poprzednika. Sama usłyszała zarzuty

Zasady gry w siatkówkę

W ostatnim czasie bardzo popularną dyscypliną sportową stała się siatkówka. Jest to stosunkowo prosta gra, w której tak naprawdę odbijamy piłkę dowolną częścią ciała, tak by przeszła na drugą stronę boiska nad siatką, nie uderzając w nią. W tej grze zespołowej jak w każdej innej mamy wiele prostszych, jak i trudniejszych zasad do zapamiętania, są one po to by gra stała się ciekawsza oraz lepiej zrozumiała dla każdego, kto gra czy też ogląda ten sport.