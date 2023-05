Główna atrakcja zalewu Zimna Woda dostępna tylko w wakacje

Dwa lata temu to miejsce przeszło dużą metamorfozę. Oprócz typowego kąpieliska, można tu popływać kajakiem czy rowerem wodnym. Nad zalewem wybudowano też siłownię plenerową oraz boiska do gry w siatkówkę czy koszykówkę. Prawdziwą atrakcją miał być wyciąg do nart wodnych o długości 680 metrów, który jest jednym z najdłuższych w Polsce.

Za taką przyjemność trzeba zapłacić 40 zł (za godzinę), a samo wypożyczenie nart kosztuje 10 zł (również za godzinę). – Wyciąg to olbrzymia część tej inwestycji. W naszej okolicy nie ma takiego rozwiązania – tłumaczył przy otwarciu obiektu burmistrz Piotr Płudowski.

Okazuje się, że grupa sportowych zapaleńców pytała urzędników o możliwość wcześniejszego uruchomienia wyciągu. Oficjalnie, sezon nad zalewem ma ruszyć 24 czerwca i potrwać do końca sierpnia. – W ubiegłym roku wyciąg działał jeszcze we wrześniu na wniosek środowiska sportowego, ale to się ekonomiczne i organizacyjnie nie opłaca dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – tłumaczy Mateusz Popławski, zastępca burmistrza.

– Przez jeden tydzień przyszło 10 osób, ale w kolejnym tylko 3, a pracownik czekał. Dlatego to nie ma sensu– uważa Popławski. Przypomina też, że w poprzedniej kadencji ówczesne władze miasta zapewniały, że wyciąg będzie na siebie zarabiał. – Dzisiaj już wiemy, że to się finansowo nigdy nie będzie opłacało i zawsze będziemy musieli dokładać do tego – nie ukrywa zastępca burmistrza. Do obsługi urządzenia potrzeba co najmniej dwóch pracowników. – Nie jesteśmy w stanie tego zapewnić od maja. Zapraszamy w okresie wakacyjnym– stwierdza Popławski.

Z kierownikiem OSiR na ten temat rozmawiał też radny Arkadiusz Pogonowski (Alternatywa dla łukowa). – Większość takich urządzeń uruchamia się w sezonie letnim. Poza tym, Transportowy Dozór Techniczny co roku w maju sprawdza wyciąg. Musimy dbać o bezpieczeństwo– przekonuje Pogonowski. –OSiR zatrudnił nowego pracownika, jednocześnie ratownika, który ma być również przeszkolony do obsługi tej maszynerii– dodaje radny.

Inną propozycję ma Ireneusz Goławski (Razem Ponad Podziałami). – Zostawmy wolną rękę dyrektorowi. Może warto otworzyć wyciąg kilka tygodni wcześniej i sprawdzić, czy będzie zainteresowanie– sugeruje radny.

Na razie jednak ośrodek sportu zostaje przy starym harmonogramie. Kąpielisko i wszystkie atrakcje mają być dostępne podczas wakacji.

Remont zalewu Zimna Woda kosztował 25 mln zł, z czego 10 mln zł to środki zewnętrzne, m.in. z Unii Europejskiej. A sam wyciąg pochłonął 4 mln zł.