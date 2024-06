Starosta potrącił pieszą na przejściu. "Raziło słońce"

Przegląd nowoczesnych smartfonów, które warto mieć w posiadaniu!

Dla wielu osób smartfony stały się niezbędnymi towarzyszami. Obecnie są to wielofunkcyjne gadżety, które potrafią znacznie więcej niż tylko wysyłać i odbierać wiadomości czy połączenia. Jakie funkcje są dostępne we współczesnych smartfonach? Sprawdźmy to!