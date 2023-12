Tony węgla zalegają na placu. Miasto ma problem ze sprzedażą

Samorząd miał w sumie 676 ton. – Ale zostało nam 140 ton węgla i mamy ogromny problem ze sprzedażą– przyznaje Mateusz Popławski, zastępca burmistrza Łukowa.

– Mamy obowiązek sprzedaży po 1,5 tys. zł za tonę i chętnych raczej nie znajdziemy, bo obecnie na rynku można nabyć ten surowiec w cenie po 1 tys. zł – zwraca uwagę Popławski. Urzędnicy zastanawiają się teraz, co z tym zrobić. – Na początku roku przygotujemy propozycję jakiejś formy pomocy dla potrzebujących– zapowiada zastępca burmistrza.

Radny Robert Dołęga ma pewien pomysł. – Czy możemy ten węgiel przekazać do naszego PEC–u? – zastanawia się.

Sprawa nie jest jednak taka prosta. – To byłoby niegospodarnością. To tak jakbym podarował użytkownikowi diesla kanister etyliny. My w PEC–u nie palimy takim asortymentem węgla – podkreśla burmistrz Piotr Płudowski. – To byłaby ostateczność, gdybyśmy nie mieli co z tym węglem zrobić– dodaje jeszcze burmistrz.

Taka odpowiedź zdziwiła radnego. – Nie zrobił pan w ten sposób dobrej reklamy dla potencjalnych chętnych – uważa Dołęga.

– To pełnowartościowy węgiel, ale ma inne parametry, jeśli chodzi o kaloryczność. Podobno przybył do nas aż z Kolumbii– zaznacza burmistrz.

Dotychczas, samorząd sprzedał 530 ton tego surowca. Pozostałe 146 ton zalega na placu PEC.

W ubiegłym roku, rząd na problem z dostępnością i ceną węgla opowiedział dodatkiem węglowym i uruchomieniem sprzedaży interwencyjnej, którą miały prowadzić samorządy. Węgiel importowały spółki Skarbu Państwa i sprzedawały go gminom, które z kolei zamawiały na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców.

Obecnie, ceny wahają się od 1100 do 1300 zł za tonę. Surowiec dostępny też jest na prywatnych składach albo bezpośrednio w niektórych kopalniach.