Wyczekiwany przetarg ogłoszony. PKP sypią milionami na remont dworca

Negocjacje trwały kilka lat, aż w końcu w grudniu 2022 roku decyzja zapadła. To spółka PKP sfinansuje remont budynku, który od lat stoi pusty. 13 maja kolej ogłosiła przetarg na przebudowę obiektu.

Dzisiaj już wiadomo, że inwestycja pochłonie ponad 32 mln zł. – Mam nadzieję, że oferty spłyną i zmieszczą się w kosztorysie - mówi Piotr Płudowski, burmistrz Łukowa.

PKP czekają do 14 czerwca. – Trwało to dosyć długo, ale wiemy, że sprawy idą do przodu. Jest kompletna dokumentacja inwestycji - przypomina Płudowski. Z rozpisanego przetargu wynika, że wykonawca przeprowadzi w zasadzie gruntowny remont, począwszy od wymiany stolarki, po roboty wykończeniowe.

Na parterze znajdzie się poczekalnia dla pasażerów, skąd będzie można przejść do dworcowych toalet. Jednak to, co najbardziej interesuje miasto to piętro, gdzie ma powstać sala widowiskowa. – To będzie pełnowymiarowa sala na 300 miejsc. Takiej nam brakuje. Dzięki temu będziemy mogli organizować koncerty i spektakle i komercjalizować je, tak by sala na siebie zarabiała – tłumaczył już wcześniej Grzegorz Skwarek, dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury. Samorząd deklaruje, że będzie wynajmować 850 mkw. powierzchni na dworcu za ok. 110 tys. zł rocznie. – Sama scena to 80 mkw. Do tego magazyny, garderoby. Ta sala ma żyć – przekonywał wówczas Skwarek.

Kolej zapowiada, że we wrześniu podpisze umowę z wykonawcą, który będzie miał półtora roku na to zadanie. -Jest duża szansa, że jesienią 2026 roku nasz ośrodek kultury będzie już miał salę widowiskową na dworcu- liczy burmistrz.