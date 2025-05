Ojciec nie pozwolił, a i tak pojechał. Wypadek 14-latka na motocyklu

Był czwartkowy (8 maja) wieczór, ok. godz. 21, gdy do komendy policji w Łukowie dotarła informacja o wypadku w Ciechominie. Ze zgłoszenia wynikało, że samochód osobowy zderzył się z motocyklem, a pokrzywdzony został kierujący jednośladem.

Na miejscu okazało się, że yamahą jechał 14-latek z gminy Wola Mysłowska. I to on doprowadził do zdarzenia, bo uderzył w osobowe volvo, kierowane przez 37-latka z Garwolina, gdy samochód skręcał do posesji.

- W wyniku zderzenia pojazdów chłopiec doznał obrażeń ciała i śmigłowcem LPR został przewieziony do specjalistycznego szpitala. Na szczęście okazało się, że urazy jakich doznał nie zagrażają jego życiu - informuje asp. szt. Marcin Józwik, rzecznik policji w Łukowie.

Policjanci zajmujący się tą sprawą ustalili, że obaj uczestnicy wypadku byli trzeźwi, ale również, że motocykl nie był w ogóle zarejestrowany, a nastolatek nie miał uprawnień do kierowania takim pojazdem. Jego ojciec mówił, że syn wyjechał motocyklem bez jego zgody i wiedzy.

- Teraz prowadzący postępowanie ustalą dokładne szczegóły i okoliczności wypadku drogowego, przeanalizują zabezpieczone ślady i przesłuchają jego uczestników. Stwierdzą co było przyczyną wypadku i czy kierujący osobówki miał możliwość uniknięcia zdarzenia - zapowiada Marcin Józwik.