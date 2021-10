Jak żużlowy Motor Lublin zdobył srebrny medal w 1991 roku. "Były dwa decydujące mecze"

Zanim jednak ówczesny Motor Lublin mógł świętować największy sukces w historii lubelskiego żużla, musiało się wydarzyć kilka rzeczy i to na przestrzeni więcej niż tylko jednego sezonu.

Żużlowe preludium

Pierwszą z nich był awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce – wtedy była to I liga. Tej sztuki podopiecznym Witolda Zwierzchowskiego udało się dokonać w 1989 roku. Już to samo w sobie było sporym wyczynem, bo we wcześniejszych latach Motor jedynie okazjonalnie gościł w krajowej elicie. Żużlowcy z Lublina dostawali się do I ligi w sezonach 1976 i 1982. W obu przypadkach były to zaledwie jednoroczne przygody.

Druga kwestia to wzmocnienia. W 1990 roku trzy najważniejsze transfery to oczywiście przyjście mistrza świata Hansa Nielsena z Danii, którego na lubelskim stadionie chciały oglądać w akcji tysiące kibiców i Antonina Kaspera, mocnego punktu czechosłowackiej reprezentacji, oraz Dariusza Stenki, gdańszczanina, jednego z najlepszych polskich zawodników. Takie nazwiska plus „stara gwardia” w osobach, m.in. Marka Kępy, Dariusza Śledzia czy Jerzego Mordela, wystarczyła w tamtym roku na piąte miejsce, czyli utrzymanie. Przed sezonem 1991 do składu dołączył jeszcze młody Australijczyk Leigh Adams.

Trzecia sprawa, która – paradoksalnie – nie przeszkodziła w osiągnięciu sukcesu, to finanse. Motor Lublin był klubem wielosekcyjnym, a to oznaczało, że część z tych pieniędzy, które zarobili żużlowcy, trafiała również na poczet piłki nożnej i tenisa stołowego. Taki podział – prawdopodobnie – był jedną z przyczyn upadku żużla w kolejnych latach.

Złe miłego początki

Sezon 1991 w I lidze był o tyle wyjątkowy, że nie rozgrywano wtedy play-offów. Tytuł drużynowego mistrza Polski zgarnął ten, kto najlepiej poradził sobie w 14 meczach rundy zasadniczej. Trener Witold Zwierzchowski miał do swojej dyspozycji solidną „paczkę” jeźdźców.

– Był bardzo dobrym trenerem. Siedział czasami dzień i noc nad taktyką. Wiedział, że jak jeden zawodnik mu nie pojedzie, to inny to zrobi. Ale jak trzech nie pojechało, to on też musiał rozłożyć ręce. Ufał żużlowcom. Darek Śledź powiedział kiedyś, że nie będzie jechał z wąskich torów. Chciał jechać wszystkie biegi z szerokich torów. Trener powiedział: „W porządku. Abyś tylko wygrał albo drugi przyjechał”. Nie był prorokiem, ale miał parę wariantów na jeden bieg – wspomina Jerzy Mordel, jeden z żużlowców, który w 1991 roku wywalczył wicemistrzostwo Polski z Motorem.

Lublinianie zaliczyli falstart na początku tamtych rozgrywek. 1 kwietnia, osłabieni brakiem Hansa Nielsena i Leigh Adamsa, przegrali w Toruniu z Apatorem 38:52. Dariusz Śledź odjechał znakomite zawody, zdobywając 13+1 punktów i przewożąc Szweda Pera Jonssona, indywidualnego mistrza świata z 1990 roku. Liderem gospodarzy był tego dnia Jacek Krzyżaniak, który uzbierał 13+1 punktów.

Motor szybko się odkuł. Jak pisze Maciej Maj w książce „Z koziołkiem na plastronie”, 7 kwietnia, na pierwszy ligowy mecz nad Bystrzycą, przyszło ponad 20 tys. kibiców. Tym razem w szeregach Motoru zameldowali się nieobecni poprzednio stranieri – Hans Nielsen i Leigh Adams zdobyli po 15 punktów, a ich zespół rozbił Morawskiego Zielona Góra 61:29. Goście musieli sobie radzić bez swojego kapitana Andrzeja Huszczy, który w swoim trzecim starcie przewrócił się i złamał obojczyk. Jak pokazały kolejne miesiące, los bywa bardzo przewrotny, bo na zakończenie sezonu ze złota cieszyli się ci sportowo upokorzeni w Lublinie zielonogórzanie.

– Motor zlał przedsezonowego faworyta, Morawskiego Zielona Góra, który przyjechał tutaj uzbrojony po zęby w nowe motocykle, zdecydowanie lepsze niż te, którymi dysponowali gospodarze. Prezes Morawski (Zbigniew – dop. aut.) ich dosprzętowił i pięknie ubrał. Na owe czasy to robiło wielkie wrażenie – wspomina Maciej Maj, autor książek o lubelskim żużlu, który kibicuje Motorowi od końca lat 70. ubiegłego wieku.

– Zielona Góra to było tak, jak do nas przyjeżdżał Hans Nielsen, w sensie wyposażenia. Oni mieli ośmiu takich Nielsenów – żartuje Jacek Ziółkowski, obecnie menadżer Motoru Lublin, a 30 lat temu kierownik zawodów i kierownik drużyny.

Trzecie spotkanie w lidze miało niebagatelne znacznie dla podopiecznych Witolda Zwierzchowskiego. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że zadecydowało o tym, że Motor musiał pogodzić się „tylko” z wicemistrzostwem Polski. 21 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim mecz ze Stalą był na styku. Jak w ukropie uwijał się Hans Nielsen, który przywiózł do mety aż 18 punktów. Swoje dołożył także Dariusz Stenka (10+2), ale zabrakło wsparcia Leigh Adamsa (5), Dariusza Śledzia (5) i Marka Kępy (5+2). Ostatecznie lublinianie przegrali 44:46.

– To był mecz w Gorzowie Wielkopolskim. W swoim pierwszym biegu Hans ledwo dowiózł zwycięstwo. Po zjechaniu do parku maszyn okazało się, że w jego Goddenie jest urwana dźwigienka zaworowa i dokończył ten bieg tylko na trzech zaworach na cztery, które powinny pracować. Pożyczył rezerwowy motocykl od Marka Kępy i po kilku niezbędnych regulacjach resztę biegów wygrał – mówił w 2017 roku w programie „Lubelskie złoto” na antenie Radia Centrum Sławomir Krawczyk, ówczesny mechanik Motoru.