Pogoda na święta 2019. Kiedy spadnie śnieg? Rozmowa z meteorologiem

• O białych świętach możemy zapomnieć?

- Z prognoz średnioterminowych wynika, że tak. Gdy weźmiemy pod uwagę kolejne tygodnie grudnia, powinniśmy mieć do czynienia z tzw. anomaliami dodatnimi. Średnie temperatury mogą być wyższe o jeden-dwa stopnie. Nawet, jeśli spadnie trochę śniegu, to może on się długo nie utrzymać. Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobieństwo śniegu w święta jest niewielkie. Jeśli już, to pojawi się on nie na nizinach, a wysoko w górach.

• A co dalej? Możemy się spodziewać tego, że zima nam odpuści, czy w styczniu i lutym srogie mrozy jeszcze nadejdą?

- Obserwuję pogodę od ponad 40 lat i z doświadczenia mogę stwierdzić, że na pewno nie będzie tak, że cała zima tak będzie wyglądała. Długoterminowe prognozy są zgodne w tym, że w kolejnych zimowych miesiącach będziemy mieli wyższe średnie temperatury. Ale nie oznacza to, że nie będzie dużo chłodniejszych okresów. Teoretycznie może być tak, że przez pierwszych dziesięć dni miesiąca mamy dobowe temperatury na poziomie 10-12 stopni na minusie ze spadkami do -20 stopni. Ale przez kolejne dwa tygodnie termometry mogą pokazywać 10 stopni na plusie. Wtedy średnia jest taka sama, jakby przez cały miesiąc temperatura utrzymywała się tuż poniżej zera. Nie możemy jednak przesądzać, że nie będziemy mieli do czynienia z silnymi mrozami i dużymi opadami śniegu. One mogą przydarzyć się nawet w marcu, kiedy dzień jest jeszcze krótszy od nocy.