To był szok. Pół Polski usłyszało o rakiecie z Lublina. O co chodzi w tym zamieszaniu?

Na stronie internetowej Teatru NN, na fotografii Romualda Marona, wykonanej na początku lat 60. możemy zauważyć, że dodatkowo rakieta miała małe kwadraty na statecznikach.

To lotnicze szachownice, a z czarno-białego zdjęcie można wnioskować, że oznaczenie było dwukolorowe. Można się też domyślać, że biało-czerwone.

Szachownica na zjeżdżalni

Pod koniec marca rakieta została ponownie przemalowana. Teraz cała jest w biało-czerwoną szachownicę kojarzącą się wojskowym lotnictwem. Nos rakiety jest czerwony i naklejone na nim godło Polski. Naklejka szybko została usunięta.

– Pomysł z barwami i godłem bardzo mi się spodobał. Szkoda, że je zdjęto. Moi sąsiedzi nawet nie zauważyli, myśleli, że zmyślam z tym godłem – odpowiada klientka osiedlowego sklepu. – Miałam nadzieję, że to może być taki nasz symbol, że Polacy kiedyś wylądują na Księżycu – dodaje żartobliwie.

Ale nie wszystkim nowe malowanie się podoba. Widać to po burzliwej dyskusji w internecie. „Łał, szachownica ok, taki pomysł. Ale z tym godłem na zjeżdżalni dla dzieci to ktoś odleciał” – to jedna z opinii.

Kolejny komentarz: „Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby nawiązanie do pierwotnego wyglądu rakiety. Uważam także, że obiekty małej architektury na placu zabaw powinny być neutralne, nie wzbudzać negatywnych emocji. Od zarządzających spółdzielnią powinno wymagać się szerszego spojrzenia na zagadnienie, czego w tym przypadku zabrakło”.