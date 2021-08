Przyszłość energetyki jest w perowskitach. "Nie było innej technologii, która uzyskiwałaby takie wyniki w tak szybkim tempie"

W 2009 roku japoński chemik Tsutamu Miyasaka zademonstrował ogniwa oparte na perowskitach, które miały wydajność na poziomie 4 proc. Cztery lata później to było już 12 proc., w 2019 roku niemal 25 proc., a obecnie ponad 25 proc. Czy w ciągu tych 12 lat wykonano duży skok technologiczny?

– To jest ogromny krok i nie było innej technologii, która uzyskiwałaby takie wyniki w tak szybkim tempie. My sami nauczyliśmy się wiele z różnych technologii i od naszych poprzedników. To pokazuje również potencjał, jaki drzemie w tym materiale. Co więcej, myślę, że następny rekord, który padnie, to będzie już po raz pierwszy sprawność wyższa niż sprawność krzemu (ok. 29 proc. – dop. aut.). To są wyniki poprzedzające to, co nastąpi później w fazie komercjalizacji.

To są na razie pierwsze wyniki, testowanie materiału. Mamy ewidentne dowody na to, że ten materiał osiąga wydajność taką jak krzem. Zaraz będzie jeszcze więcej niż krzem, a my – mając fabrykę, technologię, skalowanie, tańsze zamienniki materiałów – gonimy tę sprawność. Już w tej chwili nasze ogniwa działają bardzo dobrze. Ta elewacja, wyposażona w nasze panele, którą pokazujemy w Lublinie, nie ustąpiłaby w niczym elewacji krzemowej. Trzeba też brać pod uwagę fakt, że jest to elewacja zainstalowana na ścianie północno-wschodniej, gdzie zwykle nie instaluje się fotowoltaiki. Jest częściowo zacieniona, a jednak możemy wygenerować znaczne zasoby energii.

Jeśli chodzi o przeznaczenie tej technologii, to są właśnie takie żaluzje, ale prezentowaliście też w przeszłości panele, które ładowały telefony komórkowe. Czy takie jest docelowe zastosowanie tych ogniw?

– To są tylko przykłady zastosowań, bo liczba miejsc, w których możemy je zastosować, jest nieskończona. Zaczynając od dużych instalacji, jak budynki czy ogniwa działające w przestrzeni kosmicznej. To są akurat bardzo spektakularne przykłady. Mamy też ogromne pole do popisu w małych urządzeniach elektronicznych. Również w zasilaniu detektorów, które są w miejscach trudno dostępnych. Do tej pory nie było technologii, która byłaby w stanie poradzić sobie z zasilaniem niektórych podsystemów w niskich warunkach oświetlenia.

Nasza technologia nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o działanie w nieidealnych warunkach. Porównują nas zawsze do krzemu i mówimy tutaj o wydajnościach, które uzyskujemy w pięknej, słonecznej pogodzie. Taka pogoda jest tylko małym wycinkiem życia i rzadko się zdarza, że jest zawsze słonecznie. W takim przypadku nasze panele nie mają konkurencji.

Jak duże są koszty wytworzenia energii elektrycznej za pomocą paneli perowskitowych?

– To jest pierwszy raz w historii, kiedy ta technologia ma tak naprawdę szansę przebić każdą inną w tym względzie. Włącznie z technologiami tradycyjnymi, typu węgiel, wiatr i krzem. Oczywiście, do tego potrzeba ją jeszcze bardziej rozwinąć, postawić jeszcze więcej fabryk. To jest przeliczone na wiele sposobów, że może to być najtańsze rozwiązanie.

Jaki jest koszt takiej instalacji jak ta w Lublinie?

– W tej chwili nie chciałabym o tym mówić, bo nie jest to jeszcze produkt komercyjny. Natomiast jeśli chodzi o same materiały czy sposób produkcji, to są koszty porównywalne z panelami krzemowymi.

Jaki obieracie teraz kierunek rozwoju?

– Nasza firma będzie współpracowała przede wszystkim z biznesem. Będziemy razem z nimi rozwijać produkty, nadając im różne zastosowanie. Przede wszystkim, będziemy zwiększać skalę i budować nowe fabryki.