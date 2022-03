Ukraina w ogniu. O co chodzi Putinowi?

Wspomniał pan o posiadanych przez Rosję zasobach. Zachodnie sankcje nie wpływają na ich ograniczenie?

– Mówiąc o zasobach, myślę przede wszystkim o efekcie propagandy i swoistej mobilizacji zasobów ludzkich, które są gotowe oddawać życie dla sprawy walki z rzekomo nazistowskim reżimem, który dodatkowo wespół z Amerykanami planował ataki bronią masowego rażenia z wykorzystaniem ptaków wędrownych. Dla nas, jako ludzi trzeźwo myślących, choć też często funkcjonujących w swoich bańkach informacyjnych, jest to jeden wielki kabaret. Ale niestety Rosjanie nie są impregnowani na takie kłamstwa, a wręcz głupotę.

Mam zatem na myśli to, że biorąc pod uwagę asymetrię i ogromną przewagę wojsk rosyjskich pod względem techniki wojskowej, zalanie Ukrainy rosyjskim sprzętem wojskowym, w jakiejś mierze przestarzałym, jest jak najbardziej realne. Na Ukrainie pojawiły się już nawet rosyjskie czołgi w białym malowaniu. Nikomu nie trzeba przypominać, że najprawdopodobniej dotarły tam z dalekiego wschodu i północy Rosji. Rosjanie mają problemy logistyczne, ale jeśli się uprą, mogą ten konflikt prowadzić.

Oczywiście odbędzie się to jakimś kosztem i tu wróćmy do tematu sankcji. Jeśli dzienny zysk Putina w związku z eksportem ropy i gazu sięga 500-600 mln dolarów, a koszt jednego dnia prowadzenia wojny to miliard dolarów, to widać, że mamy tutaj manko.

Wypada sobie życzyć, żeby ktoś na Kremlu w końcu zaczął liczyć pieniądze, bo na dłuższą metę może się okazać, że tych środków zabraknie. Nie spodziewam się, żeby Chińczycy, którzy są dziś bardzo ostrożni, ale propagandowo występują po stronie Rosji, udzielali jej pożyczek na kontynuację tych działań. Prędzej czy później służby wywiadowcze innych krajów dotarłyby do takich powiązań i wtedy sankcje mogłyby się rozciągnąć także na Chiny, które na pewno tego ani tego nie chcą, ani nie potrzebują.

Zgadza się pan z opiniami, że ta wojna jest walką o nowy porządek świata?

– Jeśli popatrzymy na to, co miało miejsce w ostatnich dekadach, jak względne osłabienie roli organizacji międzynarodowych, zwłaszcza ONZ i zawiązywanie się pewnych doraźnych koalicji, wydaje mi się, że jesteśmy w przededniu przebudowy architektury bezpieczeństwa. Jeśli Władimir Putin tego chciał, a na to wskazują rosyjskie dokumenty programowe formułowane pod koniec 2021 roku, których wówczas nikt nie brał na poważnie, to Rosja dąży do tego z użyciem siły.

Sądzę więc, że ta ukraińska inwazja miała być elementem w tej grze na kompromitację dzisiejszych struktur bezpieczeństwa, marginalizację ONZ przy jednoczesnej rewitalizacji sojuszy. Ta zmiana miałaby prowadzić do emancypacji Rosji i Chin kosztem Europy Zachodniej, a tym samym przebudowy międzynarodowego porządku na niezachodnią modłę.

Jaką rolę w tym nowym porządku miałaby odgrywać Polska? Działania polskiego rządu wskazują na dużą aktywność w tej kwestii.

– Państwo polskie od dziesięcioleci znajduje się w tzw. geopolitycznym przeciągu.

Jest mocno umocowane w sojuszu północnoatlantyckim, ale jednocześnie jest potencjalnym frontem i wschodnia flanką porządku liberalnego. Mówi się, że na takiej zmianie moglibyśmy zyskać. Ale nie zmieni się nasze położenie geograficzne, bo pozostaniemy państwem frontalnie zwróconym w stronę wrogo nastawionego reżimu i, co może niepokoić, wrogości jakiejś części społeczeństwa.

Mam wrażenie, że to jest drugorzędne zagadnienie, bo dziś koncentrowałbym się raczej na tym, jak dotrzeć do Rosjan. Nie mam jednak wątpliwości, że Polska poprawia swój status na arenie międzynarodowej, biorąc pod uwagę chociażby inicjatywy dyplomatyczne, jak np. propozycja misji pokojowej NATO na Ukrainie. To jest jednak propozycja z gatunku political fiction. Do takiej misji z różnych względów nie dojdzie. Ale pokazujemy tutaj inicjatywę, a w międzyczasie urastamy do rangi mocarstwa humanitarnego. Jest to niewątpliwie karta, którą możemy wiele ugrać, biorąc pod uwagę np. rozwój infrastruktury i budowanie przyjaznego wizerunku w stosunkach międzynarodowych, który w ostatnich latach trochę straciliśmy.

Pojawiają się plotki, że gościnnie, ale z szansami pozostania na dłużej, wejdziemy do grupy G20. Byłby to sygnał, że uczciwość w stosunkach międzynarodowych popłaca i Polska, która kiedyś była w bloku wschodnim, jest namacalnym dowodem na to, że można się wyrwać z takiego systemu. Byłoby to na pewno przesłanie symboliczne.

Dlaczego do misji pokojowej, o której mówił wicepremier Kaczyński, nie dojdzie?

– Po pierwsze: taka klasyczna misja pokojowa może być rozlokowana w warunkach zawieszenia broni. Po drugie, prawdopodobnie nie będziemy mieli zgody Federacji Rosyjskiej na rozlokowanie takiej misji, a już na pewno nie będzie to misja NATO. Prędzej byłaby to misja koalicji dobrej woli, być może z udziałem kilku państw NATO i prawdopodobnie z kimś spoza sojuszu, by umiędzynarodowić te działania.

Ale chce powiedzieć wyraźnie, że dopóki Rosjanie atakują swoimi wojskami rakietowymi terytorium Ukrainy, to jakakolwiek próba zorganizowania misji pokojowej i zamknięcia nieba nad Ukrainą jest skazana na porażkę. Co więcej, może prowadzić do eskalacji konfliktu, biorąc pod uwagę chociażby konieczność niszczenia baterii rakietowych rozlokowanych na terytorium Rosji czy Białorusi, co w takiej sytuacji byłoby logiczne. Trzeba zatem ostudzić nastroje. Ukraińcom trzeba pomagać, ale to oni muszą wziąć na swoje barki ciężar walki i nękania Rosjan po to, by wreszcie wycofali się oni do linii sprzed 24 lutego.