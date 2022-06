Samochody miały się „zepsuć” na stacji paliw Orlen w Lublinie. Ale przyjechała policja

– Nasze marże na rynku hurtowym i detalicznym to nie są nawet złotówki, to są grosze – powiedział w środę prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek przekonując, że wysokie ceny paliw nie wynikają z zachłannej polityki firmy. To, że benzyna, olej napędowy i LPG drożeje to oczywiście wina sankcji nałożonych na rosyjską ropę. Tyle że analitycy rynku paliw, np. ci z e-petrol.pl, punktują, że Orlen podnosi ceny częściej i szybciej niż dzieje się to z cenami ropy na giełdach.

Jest jeszcze problem marży. Gdyby koncerny ją obniżyły, to paliwo na stacji byłoby tańsze. Z najnowszych analiz wynika, że w maju cena benzyny Pb95 w Polsce była o 8 proc. wyższa niż unijna średnia.

Kiedy Obajtek mówił o marży na stacji Orlenu przy ul. Głębokiej w Lublinie Pb95 kosztowała 7,91 zł (to na tle innych punktów tanio) a Pb98 8,54 zł.

Właśnie na tej stacji miał się odbyć protest kierowców. Kilka dni temu kierowcy w Bielsku-Białej podjechali na taką stację, ustawili się w kolejce do tankownia i… popsuły im się samochody. Zablokowały ruch na stacji.

Taki sam miał być plan w Lublinie. Przed godziną 15 zaczęły zjeżdżać auta. Wiele wśród nich było taksówek i boltów. Gromadzili się i czekali na sygnał, żeby podjechać do dystrybutora, gdzie auta miały się „rozkraczyć”.

– Zawsze i każdemu może się przecież zdarzyć – mówił nam jeden z kierowców.

Ale nagle przyjechały patrole drogówki i tajniacy. Na początku obserwowali sytuację. Samochodów przybywało. Żaden jednak się nie popsuł. W końcu policja zaczęła działać. Funkcjonariuszka podchodziła do samochodów ustawionych w miejscu zakazu zatrzymywania się i kazała odjeżdżać. – Na kolegę czekam. Jest w ubikacji – odparował jeden z kierowców.