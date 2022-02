Wielkie rżnięcie pod Nałęczowem. Pod topór pójdzie olbrzymia liczba drzew [zdjęcia, wideo]

Pierwsze wycięte drzewo leży w Sadurkach, kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowaniem z drogą na Wojciechów. Przed weekendem pilarze poradzili sobie ze wszystkim, co rosło po obu stronach szosy, aż do popularnego sklepu Krakowiaka. Kolejne rosnące w pasie drogi, do tablicy z nazwą miejscowości (Nałęczów), oznaczone są niebieskimi kropkami.

– Wycięte zostaną te drzewa, które zostały ponumerowane podczas przeprowadzonej inwentaryzacji – mówi Kamil Jakubowski, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

O skali wycinki w związku z budową obwodnicy Nałęczowa możemy przeczytać w inwentaryzacji, przeprowadzonej w lipcu 2018 roku na zlecenie drogowców. Tabela, w której opisano każde rosnące na odcinku 5,6 km drzewo (gatunek, obwód pnia, orientacyjna wysokość), liczy 511 pozycji. To dęby, lipy, klony, graby, brzozy – nierzadko o obwodzie powyżej 2 metrów. „Stan zdrowotny większości drzew objętych inwentaryzacją jest zadowalający” – przyznaje autorka opracowania.

„Plan wyrębu” ma nieco mniej – 504 pozycje. Ale w rzeczywistości drzew zakwalifikowanych do wycinki ze względu na „kolizję z inwestycją” jest znacznie więcej, bo drzewa rosnące w olszynach potraktowano zbiorczo. Do wycinki przewidziano 1391 drzew (1724 pnie ze względu na występowanie drzew wielopniowych) – czytamy w dokumentacji.

Z wyliczeń projektantki wynika, że obecnie na polach wzdłuż drogi do Nałęczowa leżą tysiące złotych. „Masę drzewa uzyskanego z wycinki szacuje się na ok. 997,51 m3, z tego jako drzewo użytkowe można zakwalifikować ok. 268,40 m3.” Według średnich cen z 2018 r., kiedy powstawała dokumentacja (191,98 za 1 m3), ta ilość drewna była warta 191,5 tys. zł. Dziś jest znacznie drożej.

Szkoda drzew

– To była piękna aleja starych drzew, strasznie szkoda – mówi Robert, mieszkaniec Nałęczowa. Jak ocenia, na trasie do miasteczka pilarze dokładnie wygolili z drzew ponad 300 metrów. – Ale mnie już mało co dziwi. Jak dzwonię za drewnem po okolicy, to nie ma, bo poszło do Chin. Wszędzie to słyszę. Już sam nie wiem, co o tym myśleć.

– Sam mieszkam w Sadurkach i codziennie, jadąc do pracy, widzę to, jak wiele drzew zostało wyciętych – przyznaje Wiesław Pardyka, burmistrz Nałęczowa. – Ale pamiętajmy też o tym, że budowana obwodnica to nie tylko jezdnia i pobocza, ale także zbiorniki odsączające, drogi serwisowe, zjazdy. To wszystko zajmuje przestrzeń, na której nie mogą rosnąć drzewa. Z pewnością nie było innego wyjścia.

O to, co stanie się z drewnem z prowadzonej właśnie wycinki, zapytaliśmy w ZDW. – Drzewo zostanie dostarczone do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach. Następnie zostanie przygotowana jego wycena, którą zajmie się nadleśnictwo. Kolejny krok to ogłoszenie przez RDW Puławy przetargu na zakup drzewa – tłumaczy Kamil Jakubowski. – Jednocześnie zaplanowane są nasadzenia nowych drzew – około 230.